Montanier après Standard - Monaco : "J'aurais aimé que ça dure plus longtemps !"

Philippe Montanier, l’entraîneur du Standard, a pu savourer ce mercredi la victoire de ses Rouches face à Monaco (2-1), après deux buts signés Felipe Avenatti tombés en toute fin de rencontre.

Le successeur de Michel Preud’homme, qui a fait débuter une majorité de jeunes joueurs issus de l’Académie en première période, a pu compter sur la montée de plusieurs "valeurs sûres" du noyau liégeois à l’heure de jeu (dix changements !) pour voir son équipe, menée 0-1 dès la vingtième minute, renverser la situation...

"On a pu "échanger" les temps de jeu par rapport à la semaine dernière (et la victoire 4-0 contre Malines samedi, ndlr), c’est important que tout le monde ait le même rythme et le même temps de jeu, a expliqué après le match Philippe Montanier au micro de la RTBF. Les soixante premières minutes ont été intéressantes, avec des jeunes, et une équipe issue à 50% de l’Académie du Standard. Malgré quelques petites erreurs techniques et de jeunesse, il y avait du rythme, et dans l’ensemble, l’état d’esprit était bon. Après les changements, on a eu besoin de dix-quinze minutes pour prendre nos marques, et j’aurais souhaité que le match dure quinze ou vingt minutes de plus, parce que l’équipe montait en puissance ! Globalement, nous sommes satisfaits, même si beaucoup de choses sont encore à améliorer."

"Les jeunes, il faut qu’ils soient prêts, a repris l’entraîneur français. Je le dis souvent, ils ont encore besoin d’expérience, mais si la porte vient à s’ouvrir, ils doivent être prêts ! On aura besoin de tout le monde, la saison va être très longue. Il y en a qui vont démarrer la saison, mais ce ne sont pas forcément ceux qui vont la terminer. Pour l’instant, ça va, mais il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Les deux prochains matches nous permettront vraiment de conclure notre préparation."