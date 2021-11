Mondial au Qatar : "Avec un tel calendrier saturé, il y aura plein de matches pour la poubelle !"

317 jours de compétitions diverses ininterrompues. 48 petits jours de récupération… hors préparation. La saison 2022-23 s’annonce comme un tunnel sans fin pour les footballeurs de Pro-League. Avec des incidences directes sur les plages de préparation, le risque de blessures… et le niveau de jeu. La saison prochaine de Pro-League débutera le 22 juillet 2022… pour s’achever le 4 juillet 2023. Avec, au milieu, un Mondial au Qatar (21 novembre au 18 décembre 2022) qui imposera une coupure… durant laquelle il faudra bien entretenir les joueurs restés au pays. Car la Pro-League ne devrait fournir qu’une quinzaine d’internationaux aux divers pays qualifiés pour la Coupe du Monde. " Depuis le début, on voit bien que ce tournoi au Qatar est une ineptie, totalement irrespectueuse du sport, des droits humains et des enjeux d’environnement " explique Frédéric Renotte, préparateur physique du Sporting Charleroi. " Au niveau purement physiologique, cette longue succession de matches, entrecoupée d’une trêve en novembre, demandera une toute autre programmation, avec des bilans précis et des plannings individualisés pour chaque joueur. Habituellement, on travaille sur une préparation foncière en juin-juillet, on enchaîne en septembre-octobre par un cycle d’entraînement intensif et on passe à du simple entretien en novembre-décembre… avant de relancer la machine lors de la préparation d’hiver. Ici tout est complètement chamboulé : la trêve hivernale, qui fait traditionnellement tant de bien, est réduite à sa plus simple expression. On va devoir gérer des joueurs qui reviendront du Mondial… et enchaîneront directement des matches de championnat. C’est du travail à la petite semaine ! "

Des joueurs sélectionnés pour le Qatar, et qualifiés pour les tours ultimes des compétitions de clubs, pourraient ainsi approcher… 80 matches la saison prochaine. Mais où donc se situe le plafond physiologique ? " Sur les limites de l’organisme humain sur une saison, on est arrivé au plafond… " reprend Renotte. " Car il n’y a pas que le physique : il y aussi l’énergie émotionnelle et la lassitude mentale liées à des matches à répétition. Quant à la récupération pure après un match, on estime que le corps se régénère en 4 jours. N’oubliez pas que le football fait partie, comme le rugby d’ailleurs, des sports qu’on appelle ‘à chaîne fermée’, c’est-à-dire où le ballon est en contact avec le sol. C’est beaucoup plus agressif et énergivore qu’un sport ‘à chaîne ouverte’ comme le basket, où le ballon passe de la main à la main, et donc sans contact avec le sol. Le football est bien plus traumatisant, et donc coûteux pour l’organisme. "

Résilience des staffs médicaux

La saison prochaine s’annonce donc destructrice en termes de blessures… et de spectacle. " Je ne pense pas que le nombre des blessures va exploser pour autant, car les clubs investissent dans l’encadrement médical et de prévention. On trouve, par exemple, de plus en plus d’équipements de cryothérapie, qui permettent d’améliorer la récupération. L’élargissement des staffs médicaux est une forme de résilience : c’est une réponse à la surcharge des calendriers. Après, c’est clair que le niveau de jeu ne va pas y gagner… bien au contraire : il y aura toujours plus de matches pour la poubelle ! (sic) Ce sont surtout les petits clubs qui vont souffrir, avec leurs noyaux réduits, limités en possibilités de rotations. "

Le monde du football, poussé en avant par la guerre de pouvoir entre la FIFA et l’UEFA, va-t-il à terme casser son propre jouet ? Comment stopper l’inflation ? " J’ai de gros doutes sur le fait que les staffs médicaux seront davantage écoutés à l’avenir… Le foot est un spectacle mondial, avec des matches partout et tout le temps. Et il incarne un système dont tout le monde profite : les joueurs, les médias, le public… et le personnel des clubs, dont les staffs médicaux ! Rien ne freinera la machine… sauf si d’un coup, le nombre d’accidents explose ! Quant au risque de dopage, je n’y crois pas : le dopage n’est pas dans la culture du foot… qui, du reste, est un sport collectif, aux multiples paramètres. Prendre des produits ne vous fera pas d’un coup soutenir des cadences inhumaines, ni gagner des matches ! Et avec les moyens actuels de contrôle, aucun club ou joueur ne prendrait ce risque d’être pris... Cela fait 30 ans que je suis dans le foot, je n’ai jamais vu de pratique dopante. Ce serait le cas, je vous le dirais ! "

