Mogi Bayat assiste en tribune à la défaite de Charleroi

Surprise ce soir du côté de Charleroi, la présence de Mogi Bayat en tribune accompagné de son avocat Jean-Philippe Mayence. Libéré sous conditions dans le cadre du footgate, l'agent de joueur a assisté à la défaite des carolos face au Standard.

Le Standard s’est imposé 0-1 face à Charleroi grâce à un but de Paul-José Mpoku (31e). Les Liégeois ont mis à profit une des rares occasions qu’ils se sont créées pour prendre les trois points et consolider un peu plus leur quatrième place au classement général.