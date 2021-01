Mitrovic, Berge, Lukaku : ces transferts sortants records qu'on risque de ne plus voir après le Brexit

Les nouvelles règles imposées par la Fédération Anglaise de football pour le transfert de joueurs européens au lendemain du Brexit vont changer pas mal de choses sur le marché des transferts. Moins de jeunes étrangers et plus de place pour les purs produits britanniques, c’est bien mais les gros clubs pourront toujours dépenser leurs millions pour les meilleurs (et plus chers) joueurs de la planète. Et à côté de ça, pour les talents à confirmer et leurs clubs, dépendants des versements saisonniers importants venus de l’Angleterre, ça risque d’être plus difficile à l’avenir.

C’est donc officiel depuis ce 1er janvier, l’Angleterre n’est plus un pays de l’Union Européenne. La libre circulation des travailleurs européens n’a donc plus lieu d’être et les joueurs de foot européens sont donc maintenant soumis aux mêmes règles que le sont depuis des années les joueurs non européens. Si la question fait débat Outre-Manche, elle semble tout de même offrir pas mal d’avantages aux clubs anglais, en tout cas les plus riches.

Et oui car s’il est vrai qu’un club comme Chelsea ne pourra plus compter sur des transferts de jeunes joueurs achetés pas cher, loués pendant quelques années et puis revendu car se trouve "Chelsea" sur leur CV, les gros clubs pourront toujours se permettre toutes leurs plus grandes lubies sur le marché des transferts. Par contre, c’est vrai que dorénavant, nos voisins britanniques devront privilégier la qualité à la quantité à laquelle ils étaient habitués par le passé. Mais si demain, Manchester City veut acheter Romelu Lukaku, nouvelles règles du Brexit ou pas, le transfert se fera sans souci.