Minute de silence pour Rensenbrink sifflée : Mouscron présente ses excuses

Dimanche après-midi, le Sporting d’Anderlecht a pris le meilleur sur Mouscron (1-0) lors de la 24e journée de Pro League. Cette partie a été précédée d’une minute de silence à la mémoire de Robbie Rensenbrink, ancienne gloire du RSCA, décédé samedi dernier à l’âge de 72 ans. Ce moment de recueillement a malheureusement été perturbé par des sifflets émanant des supporters de l’Excel. Le club hurlu a tenu à s’excuser très rapidement.

"Le Royal Excel Mouscron tient à s’excuser pour le comportement de certains supporters pendant la minute de silence pour Robert Rensenbrink avant la rencontre face au RSC Anderlecht. Cela ne reflète en aucun cas les valeurs du club et nous prenons nos distances face à ces comportements. Nous présentons, une fois de plus, nos sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Rensenbrink", détaille le communiqué mouscronnois.

Après cette victoire du RSCA, le club bruxellois occupe la 9e position (33 unités), tandis que les Hurlus sont coincés à la 11e place (27 points).