Mike Vanhamel : "Je joue pour le plaisir, pas pour le fric"

C’est le capitaine du promu le plus hype du moment : leader du championnat avec le Beerschot, le plus hipster des gardiens de Pro-League évoque l’esprit de revanche, Vadis Odjidja, la ponctualité, Mike Tyson, l’Inter Milan, le mouvement vegan et Riyad Mahrez. Mais aussi ses bouquins de psycho, Joris Kayembe, les frappes de loin, Lionel Messi, les stades vides, John Bico et l’alcool 0%. Sans oublier les allocations familiales, ni bien sûr… sa barbe. Mike Vanhamel passe " Sur le Gril ".

Le crâne lustré, la barbe saillante, il déboule au sortir d’un entraînement et enchaîne les interviews : Mike Vanhamel ne le nie pas, le Beerschot vit sa semaine de gloire… et il savoure.

" On m’a dit que ça faisait 92 ans (Il dit ‘quatre-vingt-douze’, trace d’un Français appris sur le tas lors de ses quatre ans passés chez les jeunes… du Havre) qu’une équipe promue n’avait plus entamé sa saison par un 9 sur 9 " explique le portier trentenaire du Kiel. " La prime de champion ? (Il rigole) Non, il n’y en a pas encore, on ne parle pas de ça : on profite du moment, car on sait que ça ne va pas forcément durer. Moi, je n’ai pas de prime spéciale dans mon contrat, ni de titre, ni de maintien : je n’en ai pas besoin pour me motiver. Mais pourquoi ne pas viser un 12 sur 12 en battant le Standard dimanche ? Et même si on perd, 9 sur 12, ça restera pas mal, non ? " (clin d’œil)

Dynamique de l'an passé

Le Beerschot s’est habitué à faire la course en tête : promu quatre fois de suite après sa relégation en Provinciale, il butait depuis 3 ans sur la dernière marche, la finale pour la montée de D1B.

" Peu de différence de niveau entre la D1A ou la D1B ? Je ne sais pas, on voit que OHL a plus de mal que nous... On a des joueurs de talent mais surtout on est des revanchards, des survivants : on veut tous prouver qu’on a notre place ici. Moi à 30 ans, c’est la troisième fois que je reçois ma chance parmi l’élite… mais jusqu’ici, je n’étais pas vraiment un joueur de D1A. On a un gros collectif… et si Lionel Messi ne trouve pas de club, il peut toujours venir chez nous : il aura 10 joueurs qui vont courir pour lui (rire). Mais s’il ne défend pas, je l’engueulerai comme un autre : star ou pas star, 37 ans ou 20 ans, il n’y a pas de hiérarchie sur un terrain ! On reste sur la dynamique de la saison passée : on avait un bon calendrier avec Zulte et Ostende, notre victoire à Bruges est la cerise sur le gâteau. Jouer dans un stade vide est un avantage quand vous êtes en mode survie et que vous devez défendre un résultat en fin de match : il y a moins de pression et vous communiquez plus facilement avec vos défenseurs. "

Pas le Qatar

Avec son look hors du commun (" Ma barbe, je l’avais avant tout le monde, avant que ce ne soit un mood : ça plait à ma femme, et pas question de la couper… même si on est champion "), Mike Vanhamel attire le regard. Il a mis du temps à crever l’écran : à 30 ans, il a déjà une douzaine de clubs sur son CV, de Laval au Havre en passant par Nimègue, OHL, Westerlo, le Lierse, le White Star (" Quelle histoire, on en a vécu des trucs avec ce John Bico… ") ou encore Ostende.

" J’ai toujours privilégié le fait de jouer, plutôt que le nom du club ou le salaire. C’est pour ça que j’ai refusé de devenir n°2 à Anderlecht cet été. Je joue pour le plaisir, pas pour le fric. Il faut que je ressente un feeling avec le club où je signe : quand je monte sur un terrain, je veux avoir la même sensation que quand j’étais gosse… et j’espère garder ça jusqu’à la fin. Jouer au Qatar pour un gros chèque, mais dans un stade vide et dans une équipe en bois ? Pas question ! C’est ce que je veux transmettre à mes enfants : faire les choses par plaisir, mais toujours à fond. C’est aussi pour ça que j’ai… cinq gosses : je voulais être père très tôt pour que mes kids puissent suivre ma carrière, et pas sur de vieilles photos ou vidéos. Mes deux grandes filles de 9 et 7 ans et mon fils de 5 ans viennent au stade et vibrent avec moi. Je viens d’inscrire mon ket au Beerschot : il était étonné au début… car il croyait qu’il allait aussi jouer au Kiel devant des milliers de personnes ! "

Tout dans la tête

Avec 5 enfants à la maison, Vanhamel sait y faire en matière d’allocations familiales… Il pratique aussi le régime vegan, plus par pragmatisme que par engagement philosophique ou altermondialiste.

" Ma femme est vegan depuis 15 ans, et je l’ai suivie. Mais dans mon cas, c’est pour… contrôler mon poids. Un gardien court peu… et je prends vite des kg ! Et l’alcool, ce n’est pas mon truc : quand on a fêté le titre, je devais être le seul avec 0% dans le sang (rires). Je suis proche des supporters, mais dans un stade, je n’entends rien. Ma mère et ma sœur sont psychologues, elles me donnent des livres sur le travail mental : en foot, c’est au moins 75% de la réussite. Tu peux t’appeler Messi, si ta tête ne suit pas, tu rates ta carrière. Moi pendant un match, je me mets dans ma zone grise où je me sens bien : ni euphorie, ni déprime, je ne m’emballe pas pour un bête but encaissé ou si je fais un grand arrêt. Le truc le plus débile que les fans adverses m’ont crié ? ‘Va couper ta bête barbe !’ (rire) Et non, sur un terrain, aucun adversaire n’a jamais tiré sur ma barbe. Avec les nouvelles règles pour protéger les gardiens, on était les premiers à pratiquer la distanciation sociale… " (clin d’œil)

Jamais dans le but

Mike (" Je crois que mes parents m’ont prénommé ainsi en hommage au boxeur Mike Tyson… mais je ne suis pas sûr ") Vanhamel fait partie de ces gardiens… pédestres : il joue haut et excelle dans le jeu au pied.

" J’ai appris ça durant mes 4 ans en jeunes à Anderlecht : on jouait en 3-4-3 et on avait une équipe de fous, avec Kagé, Mujangi-Bia et Vadis, qui est pour moi le meilleur joueur de Belgique. Dans un bon jour, Vadis porte une équipe à lui tout seul. On a perdu… deux matches en 4 ans, et à 15 ans je m’entraînais parfois avec l’équipe première où Kompany et Vanden Borre débutaient. Mais on m’a dit que je ne jouerais pas avant longtemps, alors je suis parti. Mais sur 4 saisons en jeunes à Neerpede, je pense avoir fait… 3 entraînements dans le but ! Le reste, c’était dans le jeu : encore aujourd’hui, j’aime bien jouer comme joueur de champ et à l’entraînement, je marque souvent… surtout des frappes de loin. Si je pourrais jouer dans le jeu en D1A ? Je ne veux manquer de respect à personne… mais sans doute que ma technique est meilleure que certains ! " (rire)

Fan de l’Inter Milan (" Je ne sais pas pourquoi l’Inter, je n’ai aucune famille en Italie…) et d’Arsenal (" J’adorais Henry et Vieira "), le portier anversois a même fait le ramasseur de balles au parc Astrid, en Ligue des Champions.

" Je ne veux pas être désagréable pour Filip De Wilde… mais c’est plutôt Edwin van der Sar qui me faisait rêver. J’adorais son calme et son charisme… même si moi je suis plutôt du genre dingue : je suis capable de me déchaîner sur mes équipiers, mais c’est pour les booster. Même à la maison, je veux tout gagner : aux jeux de société, je n’ai pas de pitié pour mes enfants. Ils doivent comprendre que dans la vie, rien ne tombe du ciel ! "

Fameux vestiaire

Vu la période Covid, le mercato a été prolongé jusqu’en octobre. Juste pour l’exercice, on lui demande de se muer en responsable du recrutement du Kiel… et de pointer 3 renforts de Pro-League.

" J’aime bien Hjulsager, le joueur d’Ostende : il nous manque un meneur vivace comme lui. J’ai aussi été scié par le match du Carolo Joris Kayembe, sur le flanc gauche le week-end passé à Louvain : il a quatre poumons et est énorme techniquement. Enfin, le gardien de Mouscron Koffi me plaît bien… même si ce serait mon concurrent (rire) : il est décisif… et il a une bonne tête ! "

Mais sur son CV, Vanhamel exhibe 3 noms plus ronflants, croisés en jeunes au Havre…

" C’était un fameux centre de formation, j’y ai partagé le vestiaire avec Riyad Mahrez, Paul Pogba, et Benjamin Mendy. Il y a pire, hein ? (clin d’œil) Riyad venait de Quimper, on ne pouvait pas imaginer qu’il deviendrait le joueur actuel. Il en rêvait, il s’est donné les moyens car lui seul savait qu’il avait le talent : c’est un exemple pour moi. Paul Pogba, lui, jouait déjà à la carte : il partait toujours en équipe nationale… mais en club, il était soi-disant toujours blessé. Il savait choisir ses matches… et c’est aussi une qualité ! Et c’est aussi au Havre que j’ai appris ma plus grande leçon de vie : en fin de saison, on avait les évaluations… et je suis arrivé en retard. Les dirigeants m’ont parlé pendant trois heures… et pas un mot de foot : ils ne m’ont parlé que de l’importance du respect, de la rigueur et de la ponctualité. J’y pense encore chaque jour aujourd’hui… On dit que le foot est un milieu de putes, mais moi je peux regarder tout le monde dans les yeux ! "

Bon, et alors, ce futur titre de champion pour le Beerschot ? Pour changer, il s’esclaffe.

" Je nous donne quasi… zéro chance d’être champion en fin de saison. Mais si on l’est, c’est promis, je veux bien… sauter d’un pont ! Pour moi, c’est quelque chose : j’ai toujours eu peur dans les parcs d’attraction ! "

L’occasion de vaincre une peur profonde ?