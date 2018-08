Mijat Maric quitte Lokeren après huit saisons

Mijat Maric, 34 ans, quitte Lokeren après huit saisons. Le défenseur s'est engagé avec le FC Lugano, le club où il a débuté sa carrière professionnelle en 2002. Le Suisse a choisi de rentrer au pays pour des raisons privées.

Maric est arrivé en Belgique en janvier 2009 à Eupen, en prêt de Bari. Il a été recruté définitivement six mois plus tard. Après avoir obtenu la promotion en Pro League avec Eupen, Maric a rejoint Lokeren en juillet 2010.

Il y a disputé 282 rencontres et marqué 45 buts. Maric a remporté deux fois la Coupe de Belgique, en 2012 et 2014. Il a demandé de rompre son contrat pour des raisons privées.

"J'espère que les fans comprendront ma décision, a commenté Maric. Lokeren est le club le plus important de ma carrière. J'ai vécu mes plus beaux moments en tant que footballeur. J'ai eu beaucoup d'amis, tant dans le vestiaire qu'en dehors. Je me suis toujours senti apprécié par les fans et je veux les remercier pour leurs encouragements. Cela honore le club d'avoir accepté ma demande et je les remercie sincèrement. Ce n'est pas un adieu définitif, je reviendrai certainement au Daknam en tant que visiteur".