Miguel Van Damme retrouve le sourire : "Plus de trace de leucémie dans mon sang"

Miguel Van Damme aperçoit peut-être le bout du tunnel. Après cinq ans de combat contre la leucémie, l’ancien gardien du Cercle de Bruges a reçu de bonnes nouvelles concernant la maladie. "Les contrôles de ces derniers mois étaient très bons. Les médecins n’ont plus trouvé de trace de leucémie dans mon sang et il n’a plus rien détecté non plus lors de la ponction lombaire", s’est réjoui le gardien de 27 ans dans un post sur Instagram.

Soulagé, Van Damme sait toutefois qu’il ne doit pas baisser la garde. Après une première lutte contre la maladie de 2016 à 2019, le portier belge pensait être guéri mais la maladie est de nouveau venue perturber ses projets d’avenir. En septembre 2020, Van Damme semblait d’ailleurs désespéré. "Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir", déclarait-il alors que le traitement qu’on lui administrait ne fonctionnait plus.

Un an plus tard, la situation est bien différente. "Pour le moment, tout se passe bien et je me sens bien. Mais il faut rester prudent avant de parler de guérison. […] Maintenant que tout va bien, j’essaie d’en profiter. J’essaie de m’entraîner autant que possible et de profiter de mon épouse, ma famille et mes amis […] Je vais tout faire pour réussir", a encore écrit Van Damme sur Instagram.