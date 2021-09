Mignolet ironise après Ostende et avant le PSG : "Je pense que j'aurai plus de boulot mercredi"

Simon Mignolet ne s'est pas ennuyé vendredi soir malgré le net succès 3-0 du FC Bruges face à Ostende. Le gardien des Diables rouges a notamment réalisé un bel arrêt réflexe en première période avant de passer une seconde mi-temps très calme alors que les Côtiers étaient réduits à 10.

"On a bien joué mais ça pouvait être plus sévère que 3-0. Après le match contre La Gantoise, il y avait un peu de stress dans l'équipe mais ce soir on ne l'a pas vu. On a su garder le zéro et on a montré quelque chose au public pour la première fois cette année", a-t-il déclaré devant les caméras d'Eleven Sports.

Interrogé sur l'affrontement de mercredi face au PSG en Ligue des Champions, le gardien brugeois ne s'est pas montré inquiet et a tourné cela à la rigolade. "Je pense que j'aurais plus de travail", a-t-il souri. "Le PSG, ce n'est pas seulement Messi. Les Parisiens ont un très grand noyau. On n'a rien à perdre et aujourd'hui on a montré ce qu'on pouvait faire. On va faire du mieux que nous pouvons et on essayera de prendre des points."