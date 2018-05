Mickaël Tirpan quitte Eupen et signe pour 4 ans à Lokeren

Mickaël Tirpan a paraphé un contrat de quatre ans en faveur de Lokeren a fait savoir mardi le clubs waeslandien sur son site internet. L'arrière droit arrive en provenance d'Eupen.

Le Belge de 24 ans a débuté en Pro League en 2015 à Mouscron. L'été passé, Tirpan avait été transféré à Eupen où il est devenu une valeur sûre au poste d'arrière droit. Il a disputé 32 rencontres pour les Pandas, au cours desquelles il a marqué un but et délivré un assist.

"Cela va de soi que je suis très heureux de mon transfert au Sporting Lokeren", a indiqué Tirpan sur le site web de Lokeren. "C'est un club qui fait partie des piliers de notre pays. Lokeren a connu un début de saison difficile, mais l'arrivée de Peter Maes au club a élevé le niveau de jeu et a permis de meilleurs résultats. Le club veut encore franchir un pas l'année prochaine et le fait qu'ils croient que je peux les aider à atteindre cet objectif me donne énormément de confiance."

Lokeren a terminé la compétition régulière à la treizième position et a ensuite disputé les play-offs 2B qu'il a terminé à la première place. Il doit désormais rencontrer Zulte-Waregem mercredi. Le vainqueur disputera ensuite un match face à Genk avec comme enjeu un ticket pour les qualifications de l'Europa League.