Michou : "Je n'ai jamais connu ça en 70 ans à Anderlecht"

Anderlecht a annoncé dimanche se séparer de son entraîneur Hein Vanhaezebrouck, à la suite de la défaite 2-1 au CS Bruges lors de la 19è journée du championnat de Belgique. Du côté des supporters mauves, c’est un soulagement. Ils se disent en effet dépités par les résultats de ces derniers mois sur tous les fronts et espèrent des jours meilleurs.

"C’est un soulagement pour tous les supporters car ça fait déjà plusieurs semaines qu’on se demandait comment il se faisait que la direction n’avait pas de réaction suite aux choix tactiques et aux choix de joueurs. Nous n’avons pas de grand talent, mais Vanhaezebrouck a eu dix défaites. J’ai 72 ans, je vais au Sporting depuis que j’ai deux ans, je n’ai jamais connu ça. Je suis d’accord que c’est difficile pour une équipe en reconstruction, mais il a utilisé 26 joueurs et il fait tout le temps jouer des joueurs à d’autres positions. Il s’entête à faire toujours la même chose. Il n’y a pas deux fois la même équipe donc il n’y a pas d’automatisme. On admet qu’on n’a pas de bons joueurs, mais on est déçu et dépité de la manière", explique Michou à notre micro.

La célébre fan du RSCA poursuit : "J’ai déjà connu des crises. Mais jamais une comme celle-ci, non seulement au vu des transferts réalisés, mais aussi au vu de la manière dont on fait jouer l’équipe. Anderlecht est une équipe du top européen. Je ne comprends pas la direction qui n’a pas réagi plus tôt. Les vieux de la vieille continuent de venir, mais il y a aussi plein de gens, entre 30 et 40 ans je dirais, qui disent qu’ils en ont marre : je n’ai jamais connu ça à ce point-là, car il n’y a plus l’amour du blason. Ca se ressent, c’est une très mauvaise ambiance pour le moment."