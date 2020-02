Michel Preud’homme, suspendu pour le choc wallon : "la préparation est plus importante que le coaching"

Après sa 5e carte jaune obtenue face à l’Antwerp samedi dernier, Michel Preud’homme se déplace à Charleroi dans un rôle de spectateur ce dimanche à 18h au Mambourg. Une situation qui ne change rien à l’approche générale de la rencontre malgré les circonstances toujours particulières d’un choc wallon.

"Il n’y a pas d’autres matchs à 18h ce dimanche donc je serais présent", ironisait Michel Preud’homme pour débuter sa conférence de presse. Car même si le tacticien des Rouches ne sera pas sur le banc, nul doute qu’il gardera un œil attentif sur son équipe : "on voit un peu mieux en tribune qu’en bord du terrain mais avec l’expérience, on apprend à aussi bien juger les phases de jeu sans avoir besoin de prendre de la hauteur."

Même s’il ne pourra pas directement adresser des consignes à ses joueurs, Preud’homme sait qu’il pourra compter sur ses adjoints Eric Deflandre et Mbaye Leye. "On a fait la même préparation que d’habitude. On échange énormément ensemble (avec Eric et Mbaye), ils savent comment je réagirais dans telle ou telle circonstance" confie l’ancien Diable Rouge.

Qu’importent le déroulement du match et les choix effectués durant celui-ci, la préparation en amont reste l’essentiel : "c’est vrai que l’on peut être important en tant que coach, et on essaie de l’être, mais je crois que notre travail de préparation prend davantage d’importance que le coaching " acquiesce Michel Preud’homme. "Parfois il y a des matchs où l’on doit intervenir énormément, comme lorsqu’on s’est retrouvés à 10 contre Courtrai et que l’équipe a dû évoluer sous 3 systèmes différents. Mais en temps normal, être en bord de terrain à moins d’importance."

Le choc wallon compte dès lors son premier fait d’armes avant même le début du match. Un match qui éveille toujours le même sentiment côté liégeois. "Tout le monde connaît l’importance de ce match, il est très important pour les supporters des deux clubs. Indépendamment du classement, des points, etc. Il y a l’aspect émotionnel…"

À égalité de points, 48, et déjà qualifiées pour les Play-Off 1, les deux formations francophones se disputeront "un demi-point" ce dimanche à 18h dans le cadre de la 28-ème journée de Jupiler Pro League.