Michel Preud'homme: "On a bien géré, on a appris de nos erreurs"

Même si c'était dans l'air depuis plusieurs semaines, le Standard est officiellement qualifié depuis ce dimanche soir et sa victoire face au Cercle de Bruges, 1-2. Les Rouches occupent même pour le moment la troisième place au classement, à douze points de Genk, champion de la phase classique.

Michel Preud'homme était satisfait du travail accompli par son équipe au micro de la Pro League. "On a un peu changé notre fusil d'épaule par rapport à d'autres déplacements. Il fallait un peu rectifier le tir et aujourd'hui on l'a fait. On a marqué deux buts, on menait 0-2, on aurait du normalement rester avec cet avantage, malheureusement on a encaissé ce 1-2 qui nous a mis un peu en difficulté."

Mais le match dans son ensemble a été géré par les Liégeois, "On a bien géré, on ne donnait pas d'espace. J'aurais voulu qu'on aille un peu plus au bout de nos actions à certains moments. Mais l'organisation était parfaite. Ça veut dire qu'on a appris de nos erreurs et qu'on peut, je l'espère dans le futur, jouer avec deux facettes. Et en fonction des événements choisir l'une ou l'autre."