Michel Preud’homme, en fin de contrat le 30 juin, va-t-il quitter le Standard en fin de saison ?

Les routes de Michel Preud’homme et du Standard vont se séparer dans les semaines à venir, annonce La Dernière Heure/Les Sports sur son site internet. Le Vice-président du club quitterait ses fonctions au terme de son contrat, qui expire le 30 juin.



Contacté par nos soins, le Standard ne dément pas mais ne confirme pas non plus un départ. Le club confirme simplement que le contrat de MPH se termine le 30 juin prochain. Sans en dire plus sur l’avenir de l’ancien entraîneur rouche.



Celui qui restera à jamais le coach qui a mis fin à 25 ans sans titre était revenu en bord de Meuse en 2018. Son deuxième passage (comme coach, puis dirigeant) aura été moins fructueux. Il se terminera sans aucune ligne supplémentaire au palmarès.



A la fin du dernier exercice, MPH avait décidé de prendre du recul avec le terrain. Il est resté lié avec le club liégeois sur la base d’un contrat à mi-temps d’un an, détaille la DH. Une option figurait dans l’accord. Elle ne serait pas levée, précise encore le quotidien. Les deux parties pourraient donc se quitter le 1er juillet.



Reste à voir de quoi sera fait l’avenir de Michel Preud’homme, qui a fêté ses 62 ans en janvier dernier.