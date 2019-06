Michel Preud'homme attend 23 joueurs à la reprise des entraînements du Standard

Les joueurs du Standard reprendront le chemin de l'entraînement jeudi matin, à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de l'édition 2019-2020 du Championnat de Belgique. Michel Preud'homme, qui entamera sa deuxième saison à la tête des Rouches, attend 23 joueurs sur la pelouse.

> La liste des joueurs attendus à l’Académie Robert Louis-Dreyfus :

Gillet, Bodart, Goreux, Luchkevych, Cavanda, Sangare, Frenoy, Kosanovic, Lavalée, Miangue, Pocognoli, Agbo, Raskin, Déom, Amallah, J. Carcela, E. Patoulidis, Oulare, M. Carcela, Lestienne, Emond, Duje Cop, Balikwisha

> La liste des joueurs qui reprendront plus tard :

Orlando Sa est déjà à l’Académie depuis quelques jours pour continuer sa revalidation.

Les internationaux Kostas Laifis, Mergim Vojvoda et Gojko Cimirot arriveront lundi prochain, alors que Guillermo Ochoa (Gold Cup), Samuel Bastien, Alen Halilovic (Euro U21), Paul-José Mpoku, Bope Bokadi et Collins Fai (Coupe d'Afrique des Nations) sont toujours en sélection et rentreront à Liège plus tard.

Pour rappel, le prêt de Zinho Vanheusden, blessé, est terminé (mais le Standard tenterait de convaincre l'Inter Milan d'accepter un transfert définitif du défenseur central de 19 ans), alors que Razvan Marin (Ajax Amsterdam) et Moussa Djenepo (Southampton) ont quitté le club liégeois pour de bon.