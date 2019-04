Michel Preud'homme : "Anderlecht reste Anderlecht"

Quatre jours après la débâcle subie au Club de Bruges, le Standard s'apprête déjà à affronter Anderlecht ce vendredi soir. Ce clasico pourrait bien relancer les Liégeois qui retrouveront Sclessin après deux déplacements. C'est en tout cas ce qu'espère Michel Preud'homme, l'entraîneur du Standard. "C'est une des caractéristiques des Play-Offs. Les matches s'enchaînent rapidement. On joue tous les 4 ou 5 jours. Il faut donc vite tourner la page après une défaite ou une victoire et penser directement à la rencontre qui suit. Ce n'est pas toujours facile à gérer sur le plan émotionnel. Cela dit, je trouve que notre bilan actuel n'est pas si mauvais avec 6 points sur 9 après 3 matches dont 2 déplacements délicats".

Un bilan satisfaisant, certes même si la défaite à Bruges (4-0) n'a toujours pas été digérée par l'entraîneur liégeois. "Personnellement, je suis très déçu du manque de réaction de mon équipe après le premier but brugeois. Nous avions pourtant bien entamé ce match jusqu'à ce but malheureux. Ensuite, nous avons baissé les bras et trop vite abdiqué à mon goût. J'ai toujours du mal après une défaite mais ici particulièrement. Il faut donc se remobiliser et réagir dès le prochain match, c'est-à-dire ce vendredi face à Anderlecht".

Le réveil anderlechtois ?

Le Standard sera opposé à une équipe anderlechtoise qui n'a pas encore décroché le moindre point dans ces Play-Offs. Le Sporting reste en effet sur une série de 3 défaites d'affilée. Face à un adversaire en plein doute, le Standard fait donc figure de favori même si Michel Preud'homme préfère rester prudent. "On ne s'intéresse pas à la situation que connaît Anderlecht pour le moment. Ce n'est pas notre problème. On connaît les qualités de cette équipe qui n'aura pas grand chose à perdre et qui va donc peut-être jouer plus libérée". L'entraîneur du Standard s'attend donc à un réveil (tardif) des Anderlechtois dans ces Play-Offs 1. Selon lui, il ne fait aucun doute que les Bruxellois vont réagir : "Anderlecht, croyez-moi, va se battre jusqu'au bout pour sauver l'honneur dans ces Play-Offs. Malgré ses résultats, Anderlecht reste Anderlecht. Contrairement à ce que disent certains journalistes, je vois des bons joueurs dans le noyau du Sporting. Si on les prend individuellement, il y a de la qualité avec des jeunes talentueux qui ont déjà démontré de belles choses ou même des joueurs récemment transférés. Il ne faut pas dire que ces joueurs ne sont pas bons. Je le répète, la qualité est là mais il y a eu des concours de circonstances qui font que la saison n'est pas réussie. Il ne faut en tout cas pas remettre en doute la qualité individuelle des joueurs d'Anderlecht".

Conforter la 3ème place

Michel Preud'homme se méfie donc de son rival anderlechtois sans en faire une obsession. Au-delà du prestige du clasico, il y a surtout une troisième place à conserver et à conforter. "Je vais pas dire que nous voulons écarter Anderlecht, ce serait faire une fixation sur cet adversaire. Nous voulons tout simplement renouer avec la victoire et nous maintenir dans notre position actuelle, à savoir la 3ème place derrière Genk et Bruges, les deux favoris pour le titre. Nous, on ne parle pas de titre. On va à présent jouer deux fois à domicile où nous avons souvent été intraitables cette saison. L'objectif est donc de continuer à être performant dans notre stade et de maintenir nos adversaires à distance. A Sclessin, en championnat, nous avons réalisé un 10 sur 15 face aux autres équipes du top 6. Pour l'instant, nous avons déjà décroché 3 points. On va donc essayer d'améliore ce bilan pour réussir au mieux nos Play-Offs".

Un Clasico sans Orlando Sa

Pour la venue d'Anderlecht, Michel Preud'homme sera toujours privé des services d'Obbi Oulare mais aussi d'Orlando Sa. L'attaquant portugais ne s'est pas entraîné ce jeudi. Il souffre à nouveau du tendon d'achille. Une blessure récurrente qu'il avait contractée lors de son passage en Chine. En revanche, le capitaine Paul-José Mpoku, préservé à Bruges, s'est entraîné normalement. Il est donc sélectionné pour le clasico.