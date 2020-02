Michel Preud'homme agacé par les fautes d'antijeu à répétition

Standard - FC Bruges : Le résumé - Pro League - 25ème Journée - 12/02/2020 Au final, la tempête Ciara n’aura fait que retarder un choc qui n’a...jamais réellement décollé. Au terme d’une rencontre émaillée par une tension générale à défaut d’une réelle qualité technique, le Standard et Bruges se quittent dos à dos (0-0). Apathiques, endormis en première mi-temps, les Rouches n’ont dû leur salut qu’à un excellent Bodart entre les perches. Probablement sermonnés par Preudh'omme à l’entracte, ils sont ensuite remontés sur la pelouse avec de meilleures intentions mais sans parvenir ébranler la muraille autour de Mignolet. Avec ce point, finalement logique, Bruges garde donc une avance de 16(!) points sur le Standard. Des Brugeois, moins impressionnants ces dernières semaines, mais qui continuent à grappiller des points à vitesse Grand V et à sereinement caracoler en tête de peloton. Du côté du Standard, on ne relève pas entièrement la tête après la claque face à Courtrai, mais ce point acquis face au leader pourrait être déterminant dans la course (quasiment acquise) aux play-offs.