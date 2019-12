Michael Verschueren invité de La Tribune ce lundi soir (LIVE vidéo 20H25)

Le Sporting d’Anderlecht a subi la loi d'Ostende 3-2 pour le compte de la 17e journée du championnat de Belgique, dimanche au Versluys Stadium.

Des buts d'Akpala (25e) et Jonckheere (32e), sur deux erreurs défensives des Mauves, puis un troisième goal de Hjulsager (81e) ont permis aux Côtiers de gagner pour la première fois en douze matches, malgré deux buts tardifs d'Anderlecht, via Chadli et Doku.

