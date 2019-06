Mërgim Vojvoda parmi les 22 présents à la reprise des entraînements du Standard

L’heure de la reprise a sonné au Standard. La première séance d’entraînement s’est déroulée ce jeudi matin à l’Académie Robert Louis-Dreyfuss. Une reprise en douceur avec un groupe loin d’être au complet. Michel Preud’homme est apparu souriant et détendu. L’entraîneur liégeois était secondé par ses deux adjoints, Eric Deflandre et Mbaye Leye qui a mis un terme à sa carrière de joueur pour intégrer le staff du standard. L’ex-attaquant sénégalais a toutefois pris part à l’entraînement en compagnie des autres joueurs. Autres nouvelles têtes : les ex-Mouscronnois Selim Amallah et Mergim Vojvoda, l’international kosovar qui effectue lui aussi son retour à Sclessin après avoir été formé à l’Académie, ainsi que le jeune Mutumoni, un jeune Congolais de 20 ans en test. Au total, 24 joueurs ont participé à premier entraînement basé sur le physique même si les Standardmen ont déjà pu tâter le ballon.

De nombreux joueurs, et non des moindres, n’étaient donc pas présents à cette reprise des entraînements. Parmi ceux-ci, les internationaux Kostantinos Laifis et Gojko Cimirot (de retour lundi prochain) mais aussi Guillemo Ochoa (Copa America), Paul-José Mpoku, Merveille Bokadi et Colins Fai (CAN, Coupe d’Afrique des Nations) ainsi que Samuel Bastien et Alen Halilovic (Euro Espoirs). Enfin, d’autres joueurs étaient également absents comme Medhi Carcela (tests VMA), Orlando Sa (revalidation) et Uche Agbo (qui assiste aux funérailles de sa maman).

Après ce premier galop d’entraînement, les joueurs du Standard doivent à présent se soumettre aux traditionnels tests médicaux. Des tests prévus ce jeudi après-midi et ce vendredi toute la journée.

Le premier match amical du Standard est prévu le mercredi 26 juin au CS Brainois (équipe de D3 amateurs) avant une autre rencontre prévue à l’UR Namur (également D3 amateurs) le samedi 29 juin.

L’équipe du Standard sera ensuite en stage en Allemagne, du côté de Dortmund, du 30 juin au 6 juillet. A noter enfin que le Standard disputera un match de gala, à Sclessin, conte Nice le 21 juillet, à 15h00, à l’occasion du Fan-Day.