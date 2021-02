Mercato : Tarik Tissoudali quitte le Beerschot pour La Gantoise

Tarik Tissoudali quitte le Beerschot et s'est engagé à La Gantoise, a confirmé le club anversois lundi. L'attaquant néerlandais était en fin de contrat chez les 'Rats'.

Tissoudali, 27 ans, était arrivé au Beerschot en 2018 en provenance du Havre en France. Il a disputé 78 rencontres pour le matricule 13 et inscrit 19 buts, dont le dernier samedi contre Oud-Heverlee Louvain en championnat.+

> Suivez en direct les derniers mouvements du mercato hivernal

Cette saison, l'attaquant néerlandais est une des révélations de la saison avec huit buts et six assists en 19 matches de championnat. Il était en fin de contrat en juin prochain et le Beerschot a précisé que le joueur ne souhaitait pas prolonger.

"En consultation avec le staff, il a été décidé d'accepter l'offre de La Gantoise et de laisser partir Tissoudali avec effet immédiatement", a communiqué le Beerschot.

Les Anversois ont également ajouté que le club ne sera plus actif sur le marché des transferts et "est heureux d'avoir pu conserver le reste du groupe et de prolonger Rapahel Holzhauser".