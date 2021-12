Longtemps cité à Lille puis, plus récemment à la Roma, Hugo Siquet va finalement poser ses valises en Allemagne. Et plus précisément du côté du S.C. Fribourg, l’étonnant actuel quatrième de la Bundesliga.

Le jeune défenseur liégeois de 19 ans a tapé dans l’œil des recruteurs du club de la Bade-Wurtemberg. Dans un premier temps, on avait évoqué un transfert conclu dès à présent mais effectif à la fin de la saison. Siquet aurait donc fini le championnat sous ses couleurs actuelles. Finalement, le latéral droit de Sclessin va rejoindre son nouvel employeur dès janvier prochain, comme confirmé par le club liégeois ce mercredi après-midi.