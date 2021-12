Longtemps cité à Lille puis, plus récemment à la Roma, Hugo Siquet devrait finalement poser ses valises en Allemagne. Et plus précisément du côté du S.C. Fribourg, l’étonnant actuel quatrième de la Bundesliga.

Le jeune défenseur liégeois de 19 ans a tapé dans l’œil des recruteurs du club de la Bade-Wurtemberg. Dans un premier temps, on avait évoqué un transfert conclu dès à présent mais effectif à la fin de la saison. Siquet aurait donc fini le championnat sous ses couleurs actuelles. Finalement, le latéral droit de Sclessin devrait rejoindre son nouvel employeur dès janvier prochain.