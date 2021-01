Mercato : Simon Deli courtisé par Fenerbaçhe

Le FC Bruges a reçu une "offre concrète" de Fenerbaçhe pour son défenseur Simon Deli, avancent plusieurs médias turcs. Un montant de 2,5 millions d’euros est évoqué.



Cette somme est inférieure à la côte du joueur ivoirien sur le marché et son contrat court jusqu’en juin 2022. Le Fener va donc sans doute revoir sa proposition à la hausse pour convaincre les dirigeants brugeois de céder leur solide arrière central.



En un an et demi, Deli s’est imposé comme un des patrons de la défense blauw en zwart. Même s’il est resté sur le banc lors des deux derniers matches des "Gazelles", il totalise 17 apparitions cette saison. Il compte 60 matches à son compteur brugeois.



Le FCB a peut-être anticipé cette approche en rapatriant Stefano Denswil, dès la première semaine du mercato hivernal.