Mercato : Michel Vlap prêté à Bielefeld par Anderlecht

Michel Vlap est prêté à l’Arminia Bielefeld (sans option d’achat) a annoncé Anderlecht sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 23 ans rejoint donc la Bundesliga jusqu'en fin de saison comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours.

"Michel veut plus de temps de jeu et a lui-même insisté pour une solution temporaire. L'intensité de la Bundesliga pourrait être une bonne étape dans le développement de Michel. Nous nous attendons à ce qu'il nous revienne plus fort la saison prochaine" a déclaré le club dans un communiqué.

Bielefeld tentera d'ici la fin de la saison de se maintenir dans l'élite allemande alors que le club occupe actuellement la 16e place, première relégable.

Vlap avait rejoint Anderlecht en provenance d'Heerenveen en juillet 2019 pour un montant de 8 millions d'euros. Mais cette année, il ne fait pas partie des indéboulonnables pour Vincent Kompany.