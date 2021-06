Mercato : Lukas Nmecha ne reviendra pas à Anderlecht

L’information provient du HLN, Lukas Nmecha ne reviendra pas à Anderlecht. L’attaquant de Manchester City, prêté au club bruxellois la saison passée a déclaré qu’il "ressentait énormément d’amour pour Anderlecht, mais qu’il valait mieux pour lui qu’il continue sa carrière ailleurs." Anderlecht espérait pouvoir le garder encore une saison, mais cela n’arrivera donc pas.

Et le joueur d’ajouter : "J’ai beaucoup de respect pour Vincent Kompany, le management et le staff technique, mais il vaut mieux continuer ma carrière ailleurs. Je tiens à remercier le club pour toutes les opportunités. Je veux aussi dire merci aux supporters. C’est difficile de quitter Anderlecht, mais je vais continuer à suivre le club et je souhaite bonne chance à tous. Anderlecht sera dans mon cœur pour toujours."

Avec cette piste qui se referme, Anderlecht va devoir s’activer pour trouver un nouveau numéro 10. LA saison passée, Nmecha a joué 41 matches, championnat et coupe compris, et a marqué 21 buts pour 3 assists.