Le Club de Bruges serait en passe de réaliser le transfert entrant le plus cher de son histoire. L’arrivée de l’ailier du FC Copenhague, Mohamed Daramy, a été avortée, car le joueur de 19 ans aurait choisi l’Ajax pour poursuivre sa carrière. La direction brugeoise aurait donc jeté son dévolu sur une tête connue de la Pro League.



Selon Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad, Kamal Sowah, ancien d’OHL et actuellement en U23 à Leicester, pourrait rejoindre l’écurie du champion de Belgique. Prix de transfert : neuf millions d’euros.

Le montant de l’arrivée du Ghanéen serait le plus élevé de l’histoire du Club, dépassant d’un million le transfert de David Okereke, prêté cette saison au Venezia FC. Il reste cependant inférieur à l’arrivée record de notre championnat : un peu moins de 12 millions pour la signature au Standard de Zinho Vanheusden en provenance de l’Inter en juillet 2019.

Le profil de Kamal Sowah, auteur de huit buts et six assists en 34 matches de Jupiler Pro League, intéresserait particulièrement Philippe Clément. L’entraîneur des Blauw en Zwart chercherait un ailier pour compléter son groupe qui compte des latéraux habitués à rentrer dans le jeu.

Après les transferts de très jeunes joueurs, comme Owen Otasowie et Ruben Providence, les Brugeois miseraient maintenant sur un joueur plus expérimenté et titulaire potentiel.

