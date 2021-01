Mercato : le FC Bruges fait une bonne affaire avec un ex-flop, Pellistri en renfort ?

Le Club de Bruges, qui a récemment vendu Krépin Diatta à l’AS Monaco pour la coquette somme de 16 millions, a également laissé filer Emmanuel Dennis en prêt au FC Cologne jusqu’en fin de saison. Selon nos confrères du Nieuwsblad, les Brugeois auraient trouvé le remplaçant idéal : Facundo Pellistri.

A la recherche d’un ailier capable de dynamiter les défenses adverses, comme pouvaient le faire Diatta et Dennis, Bruges s’active pour convaincre Manchester United de lui prêter sa pépite uruguayenne. Âgé de 19 ans, Facundo Pellistri est arrivé en Angleterre en provenance d’Uruguay et de Peñarol pour 8.5 millions en octobre dernier sur recommandation personnelle de Diego Forlan, ancien Red Devil.

Si le jeune ailier n’a pas encore pu fouler les terrains de Premier League, en raison de la grande concurrence au sein de l’effectif mancunien, il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive avec la réserve en six rencontres. Pellistri, qui a disputé 37 matches en Uruguay, se décrit sur le site de Manchester United comme un joueur rapide qui aime être en contact avec le ballon et trouver ses coéquipiers.

Néanmoins, la mission ne s’annonce pas facile pour les Brugeois, Alavès ayant également l’Uruguayen dans le viseur.