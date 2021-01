Mercato : Le buteur Hamdi Harbaoui s'engage avec l'Excel Mouscron

Libre depuis le premier janvier, Hamdi Harbaoui s'est engagé avec l’Excelsior Mouscron. L’attaquant tunisien, plus de 200 matches et 110 buts en Pro League, a passé les tests médicaux quelques minutes avant la signature de son contrat (pour une saison et demie).

"Son expérience et sa mentalité seront appréciables dans les rangs de notre club pour cette deuxième partie de la compétition", précise le club hurlu.

C'est un retour aux sources pour Harbaoui aujourd'hui âgé de 36 ans. Après des débuts à l'Espérance Tunis, il a débarqué en Belgique à Mouscron en janvier 2008. Il passera l'essentiel de sa carrière chez nous et sera couronné trois fois meilleur buteur du championnat (2013, 2018, 2019). Il a aussi remporté deux Coupes de Belgique.



Harbaoui a porté les couleurs de Visé, OH Louvain, Lokeren, Anderlecht, Charleroi et Zulte-Waregem. Ses 11 ans en Belgique ont été entrecoupés par des courts passages au Qatar SC et à Udinese.



En juillet 2019, il a quitté le Essevee pour Al-Arabi SC. Avec la formation qatarienne, il a disputé 26 rencontres et a marqué 14 buts.



Le voilà donc de retour dans notre royaume pour ce qui sera sans doute le dernier défi de sa carrière.