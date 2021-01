Mercato : Krépin Diatta, ailier du FC Bruges, tout proche de Monaco

Bruges - Ostende : le résumé (2-1) - Pro League - 20/01/2021 Au terme d'une rencontre très plaisante, le Club de Bruges a (difficilement) pris le dessus sur Ostende (2-1). Des Brugeois qui se sont fait peur en fin de match, ne parvenant pas à planter ce troisième but qui les aurait mis à l'abri. Au final, malgré plusieurs frayeurs et un pénalty concédé, les troupes de Philippe Clément raflent les trois points et poursuivent leur cavalier seul en tête. Les Brugeois créent encore davantage l'écart au classement et ont désormais 10 points d'avance sur Genk, avec un match de plus. Ostende est 7e.