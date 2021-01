Mercato : Hannes Delcroix prolonge à Anderlecht jusqu'en 2024

Le jeune défenseur belge Hannes Delcroix a prolongé jusqu'en 2024 (avec un an de plus en option) son contrat au Sporting d'Anderlecht, a annoncé ce jeudi le RSCA dans un communiqué. Présent à Neerpede depuis 2013, le nouveau Diable Rouge est devenu titulaire au Parc Astrid depuis le mois de septembre et la retraite sportive de Vincent Kompany.

Appelé par Roberto Martinez lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale, Hannes Delcroix a pu fêter ses premières minutes sous les couleurs belges face à la Suisse le 11 novembre dernier (2-1).

"Hannes peut servir d'exemple à beaucoup de jeunes joueurs et leurs entourages, a souligné Peter Verbeke, le directeur sportif d'Anderlecht, dans le communiqué. Il a toujours été considéré comme un grand talent, mais ce n'est qu'avec beaucoup de patience, étape par étape, qu'il a fini par devenir joueur de base. Comme beaucoup de jeunes, Hannes devra encore apprendre de ses erreurs cette saison, mais il a tout pour viser un niveau encore plus élevé : il est gaucher, rapide, agile, agressif, intelligent et bon avec le ballon. Le club entier se réjouit de sa prolongation."