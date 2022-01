Mercato : Guillaume Gillet quitte le Sporting Charleroi, direction le FC Liège?

Le Sporting Charleroi a annoncé ce lundi avoir libéré Guillaume Gillet de son contrat, alors qu'il restait 6 mois à prester à l'ancien Diable rouge du côté du Stade du Pays de Charleroi.

"Pour permettre à Guillaume de profiter du mercato de janvier pour trouver un projet à la hauteur de ses espérances, le Sporting de Charleroi libère ainsi son joueur afin de ne pas entraver de futures négociations" indique le communiqué du club.

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Lens lors de l'été 2020, Guillaume Gillet a porté 47 fois le maillot carolo et donné deux passes décisives.

Selon nos informations, Guillaume Gillet est en discussion avec le FC Liège, qui évolue en nationale 1. Ce serait un retour au bercail pour lui. C'est en effet chez les Sang & Marine qu'il a débuté sa carrière professionnelle en 2002.

Il a disputé 22 rencontres avec les Diables Rouges et marqué un but (contre la Croatie le 11 septembre 2012 à Bruxelles en éliminatoires du Mondial 2014) entre 2007 et 2016.