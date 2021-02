Mercato : Gaëtan Hendrickx prêté six mois à Courtrai par Charleroi

Charleroi a été très actif en cette fin de mercato, avec des arrivées pleines de jeunesse mais pas seulement. Dans le sens des sorties, Gaëtan Hendrickx quitte le Sporting de Charleroi dans les derniers instants donc. Le milieu carolo est prêté au club de Courtrai jusqu’à la fin de la saison, sans option d’achat.

Arrivé de Saint-Trond en 2016, Hendrickx s’est petit à petit imposé dans l’effectif des Zèbres, avec Felice Mazzu. Mais depuis l’arrivée de Karim Belhocine, Hendrickx n’est plus jamais parvenu à s’imposer dans le onze de base. Il n’a plus joué un match complet depuis le 9 novembre 2019… Autant dire une éternité. Autre coup dur récent, sa montée au jeu à la 11e minute et sa sortie du jeu à la 81e face à Ostende… On devinait à sa moue ce jour-là que Gaëtan avait besoin d’aller un petit peu respirer ailleurs.

Lié à Charleroi jusqu’en juin 2023, il part donc retrouver un peu de temps de jeu du côté de Courtrai. Pour mieux revenir ? Seul l’avenir nous le dira !

