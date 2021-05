Mercato : Fashion Sakala (Ostende) vers les Glasgow Rangers pour 4 ans

Fashion Sakala ne sera plus un joueur d'Ostende la saison prochaine. L'international zambien a signé un pré-contrat de quatre ans avec les Glasgow Rangers. Il reste toutefois une dernière étape à régler avant que le transfert ne soit acté, Sakala doit encore obtenir son permis de travail.

Auteur de 13 buts cette saison avec les Côtiers, Sakala va rejoindre deux anciens joueurs de Pro League chez les champions d'Ecosse : Kemar Roofe (ex-Anderlecht) et Ianis Hagi (ex-Genk).

Le Zambien a donné ses premières impressions sur le site du club écossais : "J'ai hâte de démarrer cette nouvelle aventure avec les Rangers. C'est un rêve qui devient réalité de rejoindre les Rangers, un des meilleurs clubs au monde. Ils ont des fans incroyables et une grande histoire et je pense qu'on va écrire de beaux souvenirs ensemble. Dans mon rôle d'attaquant, je sais ce dont le club a besoin et ce à quoi les fans peuvent s'attendre. Le club a de très bons joueurs avec qui j'ai hâte d'attendre et d'apporter quelque chose qui peut aider l'équipe".

Steven Gerrard est également ravi de pouvoir accueillir l'attaquant ostendais : "Fashion est un joueur que l'on observe depuis longtemps. Il rentre très bien dans notre mentalité et a qualité pour nous aider à obtenir de bons résultats en Ecosse mais aussi en Europe. Nous avons hâte de le voir se développer chez nous et de l'accueillir au début de la saison prochaine".

Avant de rejoindre les Rangers, le dernier défi de Fashion Sakala est d'emmener Ostende en coupe d'Europe. Lui a qui déjà fait tourner la tête des défenseurs du Standard le week-end dernier.

