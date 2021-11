Mercato en Pro League : Kyle Duncan, première recrue hivernale d’Ostende

Le KV Ostende a annoncé jeudi soir son premier transfert en vue du mercato de janvier, Kyle Duncan. L’Américain de 24 ans, neveu de l’ancien Ballon d’Or George Weah, arrivera gratuitement le 1er janvier en provenance des New York Red Bulls, club de Major League Soccer. L’arrière-droit s’est engagé jusqu’en 2025.

Duncan connaîtra sa deuxième expérience à l’étranger. Entre octobre 2015 et mars 2018, il avait évolué dans les équipes de jeunes de Valenciennes, en France. Avec les New York Red Bulls, il a inscrit 5 buts et délivré 8 assists en 77 matchs officiels. Duncan compte également une présence en équipe nationale américaine.