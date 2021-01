Mercato : Emmanuel Dennis (FC Bruges) va aller chercher du temps de jeu à Cologne

Emmanuel Dennis s’apprête à quitter le FC Bruges pour Cologne. L’ailier va être prêté au club allemand et espère retrouver un temps de jeu plus conséquent, annonce Het Laatste Nieuws.

Il a pratiquement disparu des radars depuis début décembre et sa dernière titularisation contre Saint-Trond. Quelques apparitions sur le banc mais plus une seule minute de jeu ! Une trajectoire étonnante pour un joueur qui a entamé 4 des 6 rencontres de Ligue des Champions cette saison.



Pas de chance pour lui, le FCB est quasiment inarrêtable ces dernières semaines. En son absence, le Club a gagné 7 de ses 8 matches.



Son horizon paraissait bouché et une solution a été trouvée avec Cologne. Les Allemands, engagés dans la lutte pour le maintien en Bundesliga, n’ont marqué que 15 fois en 18 rencontres. Ils auront bien besoin de la percussion de Dennis.