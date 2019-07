Mercato discret, supporters mécontents : qu’attendre de Charleroi cette saison ?

Après six ans de résultats probants, symboles d’un renouveau carolo, Felice Mazzu a décidé de franchir un cap dans sa carrière d'entraineur en paraphant un contrat avec le champion en titre, le Racing Genk. La fin d’un chapitre zébré. Pour la première fois depuis 2013, Charleroi doit donc repartir sur de nouvelles bases.

Exit Felice, voici Karim Belhocine, débauché d’Anderlecht cet été. Sa première 'vraie expérience' en tant que T1. Et pas question de tout chambouler. Le Franco-Algérien mise sur la continuité et veut prolonger le travail entamé par son prédécesseur il y a six ans : “On va essayer de respecter ce qu’il a fait et de garder toutes les bonnes choses qu’il a apportées à ce club. Et si on peut apporter quelques ingrédients pour améliorer les choses, on le fera en toute humilité”, expliquait-il en marge de son intronisation.