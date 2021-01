Mercato : Dirar de retour au FC Bruges, Chong (Manchester United) débarque aussi

Après les départs de Krépin Diatta (Monaco) et Emmanuel Dennis (Cologne), le FC Bruges cherchait un joueur pour meubler ses flancs. La quête du Club de Bruges a, selon nos informations, pris fin ce samedi avec le retour au bercail du vétéran Nabil Dirar. Le joueur est prêté jusqu’en fin de saison sans option d’achat. Le prix de la location est de 700 000 euros.



La direction "blauw en zwart" a scruté le marché tous azimuts pour dénicher la perle rare. Les noms des prometteurs Facundo Pellistri (Manchester United) et Christos Tzolis (PAOK) ont circulé. Mais c’est finalement un ancien de la maison qui a signé.



Une efficacité jamais démentie



Nabil Dirar, c’est 153 matches, 19 buts et 45 assists en Venise du Nord. L’ailier rapide, technique et percutant a pris de l’âge (34 ans) mais il n’a pas perdu en efficacité. Il présente un profil intéressant et surtout il connaît la maison et ne devrait donc pas avoir besoin d’une période d’adaptation.

Depuis son départ, le Marocain a évolué à Monaco (162 matches, 12 buts, 33 assists) avant de poser ses valises au Fenerbaçhe. A Instanbul, il a disputé 89 matches (8 buts, 12 assists). Après trois saisons dans la peau d’un titulaire et quelques matches comme capitaine, Dirar a disparu de la circulations ces derniers mois.

Tahith Chong débarque aussi pour six mois

Le FC Bruges accueille également Tahith Chong, un médian néerlandais (un de plus à Bruges donc) formé à Manchester United. Il est âgé de 21 ans et a participé à cinq rencontres avec les Mancuniens depuis 2019.

Il termine un prêt au Werder Brême et en démarre donc un autre avec le leader de Pro League, le championnat de Belgique de football.