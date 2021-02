Mercato : Cristian Benavente prêté avec option d'achat à Charleroi, les Carolos tiennent leur "gros coup"

Cristian Benavente va terminer la saison à Charleroi! C'était dans l'air, c'est officiel. Après avoir attendu les derniers petits réglages pour son contrat, El Chaval est de retour dans le club qui lui a permis de prendre une autre dimension. Il revient trois ans après son départ.

Le Péruvien devrait apporter une touche technique supplémentaire à l’animation offensive carolo et pourrait s'avérer précieux dans la courses aux PO1.

Benavente, arrivé l’été dernier, n’a pas réussi à faire son trou à l’Antwerp. Il ne compte qu’une titularisation en championnat et n’a joué que 140 en Pro League minutes depuis début décembre.



Il a besoin de changer d’air et quoi de mieux que le club qui l’a révélé pour retrouver ses sensations. Benavente n’a laissé que de bons souvenirs aux supporters des Zèbres. Son départ pour 6 millions d’euros avait été accepté avec résignation.



Si le médian a rempli son compte en banque, il ne s’est pas vraiment épanoui depuis. Après une demi-saison correcte au Pyramids FC, il est sorti du onze avant d’être prêté à Nantes et à l’Antwerp. Sans jamais vraiment s’imposer.