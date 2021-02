Mercato : Charleroi obtient le prêt de Cédric Kipré (West Bromwich Albion) sur le gong

Le Sporting de Charleroi a obtenu - in extremis - le prêt du défenseur franco-ivoirien Cédric Kipré (24 ans). Celui-ci arrive pour six mois en provenance de West Bromwich Albion, club de Premier League avec qui Kipré à joué 3 fois cette saison, deux en Coupe de la Ligue et une en FA Cup. Kipré compte plus de 70 matches en Championship à son actif.

"L’ensemble de la famille zébrée souhaite la bienvenue à Cédric et lui souhaite la pleine réussite pour cette nouvelle aventure sous nos couleurs", ont écrit les Carolos sur leur site internet.

Les Zèbres ont été très actifs sur le mercato ce lundi avec les arrivées de Yunus Bahadir et Anass Zaroury (qui restera à Lommel), celle de Cristian Benavente et le départ de Gaëtan Hendrickx vers Courtrai.

