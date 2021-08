Mercato : Arthur Theate en route pour la Serie A, parcours d’un combattant

Est-ce qu’Arthur Theate a joué son dernier match vendredi avec Ostende ? En tout cas, les rumeurs qui l’envoient depuis plusieurs jours en Italie semblent doucement se concrétiser. Selon le bien informé journaliste de Sky Sports Gianluca Di Marzio, le défenseur ostendais serait attendu mardi du côté de Bologne pour passer sa visite médicale. On parle d’un prêt d’un million d’euros suivi d’une option d’achat obligatoire de cinq millions. Les Côtiers réaliseraient une belle plus-value, puisque le défenseur de 21 ans est arrivé gratuitement en juillet dernier.

Formé au Standard de Liège et à Genk, Arthur Theate n’a jamais reçu sa chance dans ces équipes. Jeté de Sclessin juillet 2020, l’entraîneur ostendais, Alexander Blessin, a été séduit par le jeu énergique (et musclé) du Liégeois. Après un test lors de la reprise du club, l’Allemand l’a engagé et en a fait l’un de ses cadres. Devenu l’une des révélations du défunt championnat, il était certain que le défenseur central n’allait pas faire de vieux os en Pro League.

Avec un carton rouge lors son potentiel dernier match avec le club qui l’a fait exploser face au Standard de Liège (tout un symbole), Arthur Theate aura manqué sa dernière représentation sur la scène nationale. Lui espère, sans doute, que l’événement deviendra un détail dans une carrière qui s’annonce prometteuse.