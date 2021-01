Mercato : Anderlecht va prêter Michel Vlap à Bielefeld, en Bundesliga

Anderlecht - Zulte Waregem : 7-0 - Pro League - 29ème Journée - 07/03/2020 Grâce à son large succès 7-0 face à Zulte Waregem samedi lors de la 29e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League, Anderlecht peut encore espérer se qualifier pour les playoffs 1 suite au partage de Malines face à Eupen (1-1). Anderlecht a fait le boulot face à Zulte Waregem. Il ne fallait que six minutes aux Mauves pour ouvrir la marque suite à un but contre son camp de Pletinckx. Quelques minutes plus tard, Vlap doublait la mise (15e). Les Bruxellois profitaient des largesses défensives flandriennes en deuxième période avec deux buts de Doku (49e, 75e) et Vlap, dont un sur penalty (65e, 83e). En fin de match, Chadli, de retour de blessure tout comme Verschaeren, plantait le 7-0 (86e).