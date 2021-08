Mercato Anderlecht : Michel Vlap se dirigerait vers Twente pour un nouveau prêt

Michel Vlap ne devrait toujours pas évoluer sous les couleurs d’Anderlecht cette saison. Si l'on en croit en tout cas nos collègues de la DH et de La Libre, le joueur néerlandais serait de nouveau prêté par le club de la capitale. Après être revenu d’Allemagne et un prêt de six mois à Arminia Bielefeld, l’attaquant de 24 ans se dirigerait cette fois vers son pays natal puisqu’un accord aurait été trouvé avec le FC Twente.

Actuellement, Michel Vlap fait toujours partie du groupe anderlechtois élargi. Il n’a pas participé aux trois premières rencontres de la saison.

Son contrat avec Anderlecht court jusqu’au 30 juin 2024. Il a disputé 36 rencontres et inscrit 12 buts avec le Sporting.