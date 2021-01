Mercato : Anderlecht met fin au prêt de Derrick Luckassen

Derrick Luckassen ne portera plus les couleurs d’Anderlecht cette saison. Le défenseur de 25 ans et le Sporting ont mis "de commun accord" fin à leur collaboration. Le PSV, propriétaire de Luckassen, lui a directement trouvé un autre club. Il terminera la saison à Kasimpasa, en Turquie.

Le Néerlandais évoluait chez les Mauves sous la forme d’un prêt depuis l’été 2019. Il a disputé 26 matches avec le maillot en mauve et blanc.

"Derrick nous a apporté pendant une saison et demie l’expérience que nous cherchions. Il a été important pour le développement de plusieurs jeunes joueurs. Nous tenons à remercier Derrick pour son implication et son professionnalisme et lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière", a commenté Peter Verbeke, directeur sportif au RSC Anderlecht, dans un communiqué.



Le Sporting a lancé son opération dégraissage et les départs s'accumulent ses dernière heures. Et ce n'est pas terminé. Après Milic, Zulj et Luckassen, c'est Michel Vlap qui devrait être le prochain à faire ses valises.