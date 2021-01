Mercato : Anderlecht envoie Bubacarr Sanneh en prêt à AGF Aahrus

Anderlecht a trouvé une solution concernant Bubacarr Sanneh. Le Gambien qui n’entre plus dans les plans de l’équipe première depuis longtemps, va tenter de se refaire une santé au Danemark. Il est prêté au AGF Aarhus, actuel troisième de la ligue danoise.



Sanneh, achat panique et très onéreux (8 millions €), est devenu l’un des symboles de la politique de transferts ratés de l’ex-Président Coucke. Celui qui devait s’ériger comme le roc défensif du Sporting n’a jamais répondu aux attentes.



Après une saison au Sporting, il a enchaîné des prêts à Göztepe et Ostende. Là encore sans grande réussite. Il n’a pas disputé dix rencontres durant ces deux expériences.



Il retourne donc au Danemark où il s’était révélé puis à l’AC Horsens puis au FC Midtjylland.