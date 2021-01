Mercato : Anderlecht accueille Ashimeru en prêt, "une option d’achat intéressante a été négociée"

Les supporters d’Anderlecht patientaient depuis quelques jours. C’est désormais une certitude. Le Ghanéen Majeed Ashimeru évoluera pour le RSCA lors des 6 prochains mois. Le milieu de terrain de 23 ans arrive en effet en prêt avec option d'achat depuis le Red Bull Salzbourg, a confirmé le club bruxellois dans un communiqué.

"Majeed est un jeune milieu de terrain polyvalent avec beaucoup de verticalité dans son jeu. Il a été formé dans la philosophie de Red Bull. Son profil correspond donc parfaitement à nos attentes de nos joueurs. Majeed a en plus une bonne accélération et aime s’infiltrer", a expliqué Peter Verbeke, directeur sportif de RSC Anderlecht.

"Ce qui est important c’est que Majeed veut vraiment rejoindre Anderlecht et qu’une option d’achat intéressante a été négociée. Cela nous offre des perspectives pour une collaboration pour plusieurs saisons."

En 496 minutes disputées cette saison en championnat, le droitier n'a pas marqué de but et a délivré 5 passes décisives. Ashimeru, prêté par le passé à l'Austria Lustenau, à Wolsberger AC et au FC Saint-Gall, compte aussi une sélection avec son équipe nationale, c'était en mai 2017.

>>> A LIRE AUSSI: Kompany sur le mercato d’Anderlecht : "Des renforts directs ou rien"