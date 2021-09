Mercato : Alexander Blessin prolonge à la tête d'Ostende jusqu'en 2024

Le KV Ostende a annoncé ce jeudi la prolongation de contrat de son entraîneur Alexander Blessin jusqu'en juin 2024. Le bail du technicien allemand expirait initialement au terme de la présente saison.

Alexander Blessin, 48 ans, est arrivé chez les Kustboys il y a plus d'un an, et il a réalisé une première saison de très haute facture. Il est parvenu à mener ses troupes à la cinquième place de la phase classique avant de terminer troisième des play-offs II. Il affiche le bilan de 21 victoires, 9 partages et 18 défaites après 48 matches.

"Il y a eu beaucoup de discussions autour de mon avenir ces derniers temps mais je n'ai jamais caché que j'étais ouvert à prolonger mon séjour à Ostende. Je peux y pratiquer le football que je désire et je suis soutenu par Gauthier Ganayer (le CEO, ndlr) et le conseil d'administration", a expliqué Alexander Blessin, cité par son club. "Quand nous avons débuté la saison dernière par un 2/12, personne n'a paniqué alors que cela aurait pu être le cas dans beaucoup d'autres clubs. Ce soutien apporte une certaine sérénité à un entraîneur."

Après un beau premier exercice, Blessin et ses troupes doivent maintenant confirmer, ce qui n'est jamais chose aisée, surtout après les départs de certains cadres, comme les défenseurs Arthur Theate et Jack Hendry. "Désormais, c'est à l'équipe et moi de continuer de la sorte et faire progresser les jeunes joueurs. Les nouveaux Theate et Hendry doivent s'affirmer. Nous sommes sur la bonne voie", a-t-il assuré.

Gauthier Ganaye était forcément ravi de cette prolongation. "Alexander Blessin a apporté le style de jeu souhaité et les résultats ont même dépassé nos attentes. Plusieurs clubs ont pris des renseignements (sur le coach, ndlr) cet été, ce n'est un secret pour personne. Nous allons continuer ce voyage ensemble afin d'encore faire évoluer le KVO", a dit le dirigeant français.