Mené à Courtrai, l'Antwerp renverse la situation et repart avec les 3 points

Courtrai... - © KURT DESPLENTER - BELGA

Courtrai - Antwerp : le résumé 1-2 - Pro League - 7ème Journée - 25/09/2020 Courtrai était pourtant bien et méritait de mener au score à la pause, grâce à Mboyo qui a ouvert le score très tôt (3e minute de jeu) dans la rencontre, mais l’Antwerp a finalement réussi à arracher la victoire à l’extérieur. Et ce notamment grâce à une bien meilleure 2e mi-temps. L’Antwerp s’installe et Courtrai commet trop de fautes et d’erreurs qui lui seront fatales. Tout d’abord à la 63e : sur une belle contre-attaque initiée par Benson, Gerkens s’en va d’un centre tendu trouver le malheureux Sainsbury qui pousse le ballon dans son propre but. L’Antwerp est remonté avec de meilleures intentions et 20 minutes plus tard, c’est au tour de Refaelov de trouver le chemin du but. Sur un coup franc direct à la 82e, l’ancien joueur de Bruges fait 1-2. C'est déjà le 5e but sur phase arrêtée sur les 11 marqués cette saison par l’Antwerp. Pendant les arrêts de jeu, Mbokani scelle le score et fait 1-3. Courtrai a cependant eu les occasions, comme à la 11e et ce loupé d’Ocansey face à Butez, mais repart avec 0 point. L’Antwerp se donne un peu d’air au classement général et remonte à la 6e place. Courtrai se fait dépasser par son adversaire du jour et est 7e. Seul point d'ombre au tableau anversois, Ivan Leko a vu Ritchie de Laet et Manuel Benson sortir sur blessure. Dimanche, le Standard accueillera Zulte Waregem (13h30), Anderlecht recevra Eupen (16h) et le Club de Bruges défiera son voisin du Cercle (18h15). Leader avec un bilan immaculé de 18 points sur 18, le Sporting de Charleroi rendra visite à Mouscron, lanterne rouge du championnat, dimanche sur le coup de 20h45.