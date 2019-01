Mené 2-0, le Standard renverse Mayence en amical à Marbella

Le Standard a remporté son premier match de l'année 2019. Les Liégeois se sont imposés face à Mayence, à Marbella où le club est en stage (2-3).



Le douzième de la Bundesliga avait pourtant pris le meilleur départ. Jean-Paul Boetius (14e) et Jean-Philippe Mateta (37e) ont permis aux Allemands de mener 2-0 à la pause.



Dans la dernière demi-heure, les Rouches ont réussi à renverser le cours du match. Renaud Emond, auteur d'un doublé sur penalty (64e et 85e) et d'un assist, a été le grand artisan de ce retournement de situation. Razvan Marin est le 3e buteur liégeois (82e).