Mené 2-0 à Ostende, Malines arrache le partage et conserve la tête des Europe playoffs

Le premier match de la cinquième journée des Europe playoffs s’est terminé par un partage 2-2 entre Ostende et le FC Malines, qui a terminé à dix suite à l’exclusion d’Aster Vranckx (81e). Fashion Sakala (5e et 20e) a donné un double avantage aux Kustboys et Ferdy Druijf (47e) et Sheldon Bateau (63e) ont permis aux Malinois de conserver leur première place au classement (35 points). Ostende (31 points, 3e) est désormais hors course pour le ticket européen... A 21h00, La Gantoise (32 points, 2e) reçoit le Standard (28 points, 4e).

A Ostende, Kevin Vandendriessche et Sakala disputaient leur dernier match à domicile et après avoir été félicités par le club, leurs équipiers ont tenu à ce qu’ils quittent la Diaz Arena sur un succès. Théo Ndicka a placé quelques accélérations et a mis les Malinois sous pression. Vranckx, qui voulait trop bien faire, a perdu le ballon dans ses propres seize mètres et Sakala, à l’affût, n’en demandait pas tant (5e, 1-0).

Les Kustboys sont restés dangereux et Andrew Hjulsager a profité de l’espace qui lui était laissé pour frapper au but (7e). Malines a bien eu un sursaut avec Geoffry Hairemans, qui s’est retrouvé face Guillaume Hubert mais lui a tiré dessus (8e). Les choses allaient vite et sur un centre de Ndicka, Sakala a signé un doublé (20e, 2-0).

Malgré la baisse d’intensité, Ostende s’est présenté dans la surface adverse où Yannick Thoelen a assuré sur une tentative de Hjulsager (28e) avant de voir Sakala ne pas cadrer une reprise de la tête (39e). La fin de période n’a pas été de tout repos pour Hubert : il s’est opposé à un coup franc de Hairemans (44e) avant de voir un ballon de Marian Shved heurter le montant (45e+1).

Cela n’a pas découragé les Malinois, qui ont tourbillonné devant le but adverse dès la reprise. Sur un centre de Sandy Walsh, Jelle Bataille est passé sous le ballon mais Druijf, isolé, a pris le temps de placer son ballon (47e, 2-1). Malines dominait même si, sur un coup de coin, le défenseur ostendais Arthur Theate a expédié le ballon de la tête sur le poteau (54e). L’égalisation était dans l’air et sur un coup franc de Rob Schoofs, Bateau a surgi au premier poteau, frappant le ballon de la tête (63e, 2-2).

L'heure des remplaçants a alors sonné. Monté à la place de Hjulsager (67e), Marko Kvasina s’est directement mis en évidence sur une balle en profondeur mais son tir a rebondi sur la jambe d’un Malinois (71e). Pour les visiteurs, Igor De Camargo, qui avait pris la place de Hairemans (76e), a lui expédié le ballon de la tête à côté (77e). La deuxième carte jaune de Vranckx (81e) a compliqué la tâche des Malinois, qui ont quand même conservé le point du partage.