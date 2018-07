Mehdi Carcela est de retour à l'entraînement du Standard

L'international marocain Mehdi Carcela, qui a séché l'entraînement pendant une semaine, est de retour à l'Académie Robert Louis-Dreyfus pour préparer la saison 2018-2019 en compagnie du Standard. Le club liégeois l'a confirmé en postant différentes photos sur les réseaux sociaux ce mardi matin.

Le Standard recevra La Gantoise vendredi soir (20h30) en ouverture de la saison 2018-2019. Pour rappel, le Standard avait levé l'option de 2,5 millions d'euros pour transférer à titre définitif Mehdi Carcela, qui appartenait à Grenade, fin mai. Il était ensuite parti disputer la Coupe du Monde en Russie, était brièvement venu saluer ses équipiers début juillet avant de prendre trois semaines de vacances et ne plus se manifester.

"J'ai rencontré Mehdi à son retour de la Coupe du Monde, avait affirmé Michel Preud'homme en conférence de presse ce jeudi. On a fixé ensemble une date de reprise, qui était ce lundi. J'ai été très surpris qu'il ne soit pas là. L'histoire est compliquée, parce que c'était vraiment inattendu. Son option de transfert a été levée le dernier jour, le Président avait une somme de transfert définie avec le club de Mehdi, et il avait promis à son manager que si cette somme diminuait, ce serait au profit du joueur, que le Standard ne "gagnerait rien" là-dessus. Le Standard avait promis un beau geste si la somme de transfert était moindre, mais cela n'a finalement pas été le cas. Est-ce que ça a joué sur l'absence actuelle de Mehdi ? Je ne sais pas, parce qu'on ne parle avec personne. On n'a pas de contacts à l'heure actuelle. Pour nous, c'est ennuyant. Si on avait su il y a un mois que Mehdi ne reviendrait pas - et on voulait qu'il revienne, et peut-être qu'il va revenir d'ailleurs, je fais des suppositions -, cet argent-là, on l'aurait utilisé pour acheter un bon joueur qui aurait fait toute la préparation avec nous. C'est fort gênant pour nous, parce qu'on a investi dans un joueur qui n'est pas là."